Ce samedi sera une agréable et chaude journée printanière avec du soleil et des voiles d'altitude. Dans l'ouest du pays, les nuages seront parfois plus nombreux, mais le temps y restera sec. Les maxima seront compris entre 16 degrés en Haute Belgique, autour des 20 degrés dans le Centre et 21 voire 22 degrés en Campine. En soirée et durant la nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. En fin de nuit, le temps deviendra très nuageux et brumeux dans l'extrême ouest du pays, où un peu de pluie sera éventuellement possible. Les maxima varieront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 ou 12 degrés en plaine. Le vent sera faible ou modéré de secteur sud, virant au secteur sud-est.

Dimanche, malgré les pressions en baisse, la plupart des réguins conserveront un temps sec et lumineux, avec du soleil et des nuages d'altitude. Le matin cependant, les nuages seront provisoirement plus nombreux sur l'ouest du pays, avec éventuellement quelques gouttes de pluie au littoral. La brume pourrait s'installer dans les régions côtières. La journée sera très douce, avec des maxima oscillant entre 19 et 23 degrés dans l'intérieur du pays. Au littoral, les températures n'atteindront pas de telles valeurs et tourneront autour de 13 degrés en raison d'une brise de mer.