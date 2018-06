Le temps sera généralement ensoleillé et estival vendredi après-midi avec des maxima compris entre 24 et 30 degrés dans l'intérieur des terres, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Quelques nuages cumuliformes inoffensifs sont possibles, principalement en Haute Belgique. Samedi, le temps sera d'abord ensoleillé avant l'apparition de quelques nuages. Il fera chaud avec des maxima compris entre 24 ou 25 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes­ Fagnes et 31 degrés en Campine.

Dimanche, nous bénéficierons d'une nouvelle journée estivale et ensoleillée. Les maxima oscilleront entre 23 degrés au littoral ainsi qu'en Hautes­ Fagnes, et 27 ou 28 degrés dans le centre.

Lundi et mardi, le temps restera sec et majoritairement ensoleillé. Quelques champs nuageux pourront cependant circuler le long de la frontière française. La chaleur restera d'actualité avec des maxima compris entre 23 et 28 degrés.