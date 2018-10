Le temps sera d'abord ensoleillé ce samedi, avant l'arrivée de quelques nuages élevés par l'ouest du pays.

En soirée, un risque d'averses orageuses ne sera pas à exclure, selon les prévisions de l'IRM. Les températures afficheront entre 19 degrés en Ardenne ainsi qu'à la Côte et 25 degrés en Campine. Le vent, modéré, soufflera de secteur sud s'orientant vers l'ouest ou le sud-ouest. Pendant la nuit, la nébulosité deviendra abondante avec des averses, voire un orage. Les minima oscilleront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans le centre du pays. Le vent s'orientera graduellement au nord-nord-est. Il sera modéré dans l'intérieur des terres et assez fort ou fort au littoral.

Dimanche, l'IRM prévoit de la pluie en première partie de journée. Il fera aussi plus frais, avec des maxima de 11 à 17 degrés.