Plusieurs épisodes orageux sont attendus lundi et mardi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le premier débutera ce lundi après-midi et persistera jusqu'en soirée. Une nouvelle vague d'orages devrait toucher le pays mardi, probablement déjà actifs dès la mi-journée. Des précipitations intenses sont également possibles localement, ainsi que de la grêle. Les orages seront vraisemblablement plus marqués mardi, indique l'IRM.

L'avertissement de l'IRM est valable de 15h00 lundi à 23h00 mardi. L'ensemble du pays semble concerné par les épisodes orageux en particulier lundi entre 15h00 et 23h00, ainsi que mardi entre 11h00 et 21h00.

Les journées de mercredi et de jeudi débuteront sous un temps sec et partiellement nuageux. Des averses orageuses éclateront ensuite dans l'intérieur du pays. Les maxima seront compris entre 20 et 26 degrés.