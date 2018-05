Quelques averses résiduelles seront encore possibles mardi matin sur l'ouest et le long de la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps deviendra ensuite temporairement sec, avant l'arrivée d'une nouvelle activité orageuse en milieu de journée. De fortes quantités de pluie et de la grêle sont attendues. L'IRM émet d'ailleurs un avertissement "orage et pluie" jaune pour l'ensemble de la Belgique à partir de 15h00 mardi, jusque 02h00 mercredi. Il fera entre 21 et 29°, sous un vent faible et variable. A la mer, le vent sera généralement modéré, de secteur nord à nord-est.

Les averses orageuses subsisteront par endroit mardi soir et en début de nuit. Le temps se calmera ensuite à partir de l'est. Les températures minimales oscilleront entre 12 et 16°, sous un vent faible et variable, puis faible à modéré, de secteur sud. Au littoral, le vent restera modéré de direction nord-est, puis s'orientera au sud.

Mercredi matin, le temps sera généralement sec, avec des éclaircies. Les cumulus se développeront ensuite et un risque local d'averse orageuse ne sera pas exclu. Le thermomètre affichera 23° à la Côte et sur les hauteurs de l'Ardenne, 26° dans le centre et 28° en Campine.