Le temps sera calme samedi après-midi, avec de belles période de soleil. Les maxima seront doux et compris entre 15 et 20 degrés. Dimanche, l'Institut royal météorologique prévoit une magnifique journée d'arrière saison avec du soleil et des températures proches des 21 degrés dans le centre. Ces températures douces devraient perdurer durant une grande partie de la semaine prochaine. Le temps restera calme et généralement sec avec régulièrement du soleil mais aussi un risque de formation de brumes, bancs de brouillard matinaux.

Lundi, le temps restera calme et doux avec risque de brumes et brouillards la nuit et le matin. Les passages nuageux pourraient être plus nombreux avec, de manière isolée, un peu de pluie ou une petite averse. Les températures atteindront 16 à 18 degrés en Ardenne et 18 à 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible d'est ou de directions variables.

Mardi, toujours de la douceur et peu de vent avec un risque de brumes, brouillards et nuages bas la nuit et le matin. Dans une atmosphère un peu plus instable, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec possibilité de quelques averses isolées. Les maxima se maintiennent aux alentours de 20 degrés.

Mercredi, les conditions restent anticycloniques. Après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera doux et assez beau avec de belles apparitions du soleil. La douceur persistera avec des maxima proches de 20 degrés.

Jeudi, à l'avant d'une nouvelle zone de pluie qui se rapproche de notre pays, il fera encore bien agréable avec de la douceur et quelques rayons de soleil.

Vendredi, des courants maritimes un peu plus frais envahiront le pays après le passage d'une zone de pluie peu active. Le risque de pluie augmentera le week-end prochain et les températures perdront encore quelques degrés.