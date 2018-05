Après un début de semaine venteux et pluvieux, la douceur fera son retour en fin de semaine, avec des maximas attendus de 16 ou 17 degrés vendredi, dans le centre du pays, selon les prévisions de l'IRM. Samedi et dimanche, le soleil sera de la partie et les maxima pourront dépasser les 20 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord-est.

Au début de la semaine prochaine, le temps restera souvent ensoleillé et sec, mais durant les après-midi, des nuages cumuliformes pourront se former et donner lieu parfois à une averse orageuse. Les maxima s'établiront autour de 20 à 21 degrés dans le centre, sous un vent généralement modéré de nord-est.





Un mois d'avril "anormalement chaud"

Le mois d'avril s'est révélé "anormalement chaud" à Uccle, avec une température moyenne de 13,0°C (norm.: 9,8°C), des maximas moyens de 17,7°C (norm.: 14,2°C) et des minimas moyens de 8,0°C (norm.: 5,3°C). Les deux premières valeurs sont très anormalement élevées et la troisième est même exceptionnellement élevée, précise l'IRM dans son premier bilan climatologique pour avril 2018.

La température la plus élevée a été mesurée le 19, avec un maximum de 28,1°C, une valeur exceptionnellement élevée mais qui n'est pourtant pas un record pour le mois (28,7°C en 2007). La température la plus basse a été mesurée le 6, avec un minimum de 2,5°C, une valeur très anormalement élevée. Dans le reste du pays, la température la plus élevée a également été mesurée le 19, avec 31,2°C à Bilzen.

Le record de 1968 (31,4°C à Liège) n'a toutefois pas été battu. La température la plus basse a aussi été mesurée le 6, avec -3,2°C à Elsenborn. En termes de précipitations, 66,3 mm (norm.: 51,3 mm) en 13 jours ont été comptabilisés à Uccle, la quantité la plus élevée, soit 31,4 mm, étant tombée le 29.

Les quantités mensuelles de précipitations dans le pays fluctuent autour des valeurs normales: elles varient d'environ 75% de la valeur normale dans le Borinage jusqu'à environ 140% en Campine, les orages du 29 ayant modifié un bilan jusque là plutôt sec, souligne encore l'IRM qui a enregistré 11 jours d'orage (norm.:8,8 jours) en avril. Enfin, la durée d'insolation (171h33 min) et la vitesse moyenne du vent (3,5 m/s), mesurées à Uccle, ont été normales.