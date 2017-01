Samedi, le temps sera variable avec des averses de pluie ou de neige fondante en plaine et de neige en Ardenne, et ce tout au long de la journée. Dimanche, le temps sera d'abord relativement sec, ensuite de la neige fondante ou neige tombera à nouveau, principalement sur l'ouest du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Samedi, le temps restera variable. En matinée, il fera un peu plus sec, surtout sur l'ouest où des éclaircies sont annoncées. En cours de journée, la nébulosité se fera plus abondante avec des averses qui envahiront le pays depuis la mer du Nord. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il neigera à nouveau et une couche supplémentaire de 15 cm sera possible. Les maxima varieront autour de -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, de +2 degrés dans le centre du pays et de +4 degrés à la côte. Le vent sera modéré, à la mer assez fort, de nord à nord-ouest. À la Côte, on peut encore s'attendre à des rafales atteignant 50 km/h.

En soirée samedi et en première partie de nuit, les averses persisteront et prendront également un caractère hivernal en Basse Belgique. En Ardenne, les nouvelles chutes de neige pourront encore augmenter la couche de 10 à 15 cm supplémentaires. En deuxième partie de nuit, la tendance aux averses diminuera et quelques éclaircies pourront se développer. Les minima oscilleront entre -6 degrés en Ardenne et +2 degrés à la Côte et avoisineront 0 ou -1 degrés dans le centre du pays.

Dimanche sera une journée très nuageuse. Il fera dans un premier temps le plus souvent sec. Durant l'après- midi et en soirée, de la pluie ou de la neige fondante arriveront sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Ailleurs, les précipitations pourront prendre la forme de chutes de neige ou de neige fondante. Les maxima varieront autour de -2 degrés en Ardenne, de +2 ou +3 degrés dans le centre et de +5 degrés à la Côte. Le vent sera modéré dans l'intérieur, assez fort à la mer, d'ouest revenant au sud-ouest.

Lundi, quelques averses de neige se produiront d'abord encore en Haute Belgique. Ailleurs, le temps sera généralement sec et des éclaircies de plus en plus larges se formeront.

De mardi à vendredi, nous connaîtrons un temps sec et un ciel partagé entre larges éclaircies et quelques champs nuageux.