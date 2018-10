Il fera sec ce dimanche avec assez bien de nuages dans le sud et davantage d'éclaircies dans le nord et l'ouest du pays. Les maxima iront de 2 à 9 degrés avec un vent désagréable qui renforcera l'impression de froid. Cette nuit, l'Institut royal météorologique prévoit un temps nuageux avec un peu de neige fondante en Ardenne et des faibles pluies avec possibilité de quelques flocons de neige fondante dans le centre du pays. Dans l'ouest, le temps restera probablement sec. Les minima seront de 2 degrés. Lundi, il fera toujours très frais avec parfois un peu de pluie et de légères chutes de neige en Ardenne. Ce dimanche, il fera souvent nuageux sur la moitié sud du pays. Dans le nord et l'ouest, il fera plus ensoleillé. Il fera très frais avec des températures qui ne dépasseront pas 2 ou 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 7 ou 8 degrés en Flandre et 9 degrés le long du littoral. Un vent modéré à assez fort accompagné de pointes de 50 à 60 km/h renforcera l'impression de froid, qui se traduira par des températures sensibles ne dépassant pas 3 ou 4 degrés dans le centre du pays.

La nuit prochaine, la nébulosité sera abondante avec parfois de faibles pluies, voire éventuellement quelques flocons. De légères chutes de neige ou de neige fondante se produiront en Ardenne. Le temps devrait rester sec sur l'ouest du pays. Les minima varieront de 0 degré sur les hauteurs de l'Ardenne, 2 degrés dans le centre du pays à 3 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré avec des pointes de 50 km/h le long du littoral et sur les hauts plateaux de l'Ardenne.

Après les légères pluies de la nuit, le temps redeviendra sec mais restera très nuageux lundi. De nouvelles petites pluies se propageront sur le sud­ est du pays en cours d'après­-midi avec possibilité de faibles chutes de neige en Ardenne. Le temps restera sec dans les autres régions. Les maxima s'échelonneront entre 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 5 ou 6 degrés dans le centre du pays et 7 degrés en bord de mer.