Le temps sera sec ce mercredi avec encore de larges éclaircies, entrecoupées de passages nuageux. La couche de nuages augmentera en fin d'après-midi, sous un vent de secteur sud qui sera faible à modéré. Les températures seront comprises entre 11 et 16 degrés localement, selon les prévisions de l'IRM. Durant la nuit de mercredi à jeudi, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec quelques gouttes par endroits. Il fera également brumeux et des bancs de brouillard pourraient se former en Haute Belgique. Les minima resteront doux avec des valeurs qui oscilleront entre 6 et 7 degrés en Basse Belgique et 2 et 4 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent sera faible à modéré et soufflera en direction du sud et sud-ouest.

Jeudi, le temps sera très nuageux sur la moitié sud-est du pays avec parfois de faibles pluies. Ailleurs, il y aura un risque d'averse mais il fera généralement sec avec éventuellement quelques éclaircies. Les maxima se situeront autour de 12 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest qui virera à l'ouest au cours de la journée.

Les jours suivants, il fera souvent sec avec des températures qui atteindront 10 degrés.