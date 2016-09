Météo: le soleil de retour mardi

Belgique

La semaine débutera sous un ciel nuageux, avec de la bruine ou de faibles pluies possibles à l'extrême ouest du pays et le long de la frontière française, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima ne dépasseront pas 23° lundi. Un temps plus calme et ensoleillé fera son retour mardi. Les maxima oscilleront entre 18 et 20° en Ardenne lundi, et entre 21 et 23° en plaine. Le vent, d'abord faible à modéré de secteur ouest, deviendra faible de secteur nord-est. Des éclaircies se formeront dans l'après-midi, mais les nuages persisteront en soirée à l'ouest. De la brume pourra se former localement durant la nuit. Les minima varieront de 7° en Hautes Fagnes à 17° à la mer.

Le ciel restera peu nuageux mardi, sauf à l'ouest, où les nuages se maintiendront une bonne partie de la journée. Le mercure atteindra de 19 à 21° au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 22 et 24° ailleurs.

Le temps sera estival, ensoleillé et chaud de mercredi à vendredi, avec des températures atteignant 26° dans le centre mercredi, 27° jeudi et jusqu'à 29° vendredi.

Le risque de pluie ou d'orages augmentera à partir de samedi.