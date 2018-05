La journée de vendredi sera marquée par un temps ensoleillé et doux. Les maxima varieront de 13 à 19°. Les quelques cumulus inoffensifs de l'après-midi s'évaporeront pour offrir à la nuit un ciel largement étoilé. Les minima nocturnes seront compris entre 4 et 9° sous un vent faible à modéré, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le thermomètre grimpera encore au cours du week-end, avec des maxima de 17 à 22° samedi. Le vent sera généralement modéré de secteur nord-est et le soleil généreux.

Il le restera dimanche et lundi, faisant encore monter les températures, jusqu'à 24° dimanche et 26° le lendemain. Le vent restera faible à modéré de secteur nord-est.

Le scénario se répètera mardi, avec un mercure qui pourra atteindre les 27°. Il fera sensiblement plus frais au littoral en raison de la formation probable d'une brise de mer. Le vent sera faible et variable.

Mercredi et jeudi, il fera d'abord chaud et ensoleillé avant l'arrivée d'un front pluvieux pouvant évoluer en averses orageuses qui rafraichiront les températures.