Ce dimanche matin, le soleil sera présent dans le sud-est du pays, mais il fera gris, avec du brouillard et des nuages bas, dans le nord-ouest. La grisaille va se dissiper mais des nuages cumuliformes se développeront et des averses orageuses traverseront le pays à partir de l'est, annonce l'Institut royal météorologique. Ces averses pourront devenir intenses, avec des orages et localement des pluies abondantes. De la grêle sera également possible. Les maxima varieront entre 16°C à la côte et 25°C en Campine. Dans l'intérieur des terres, le vent restera généralement modéré d'est à nord-est. À la mer, le vent soufflera d'abord du secteur nord-est, puis une brise modérée de secteur nord s'installera peu à peu.

Dimanche soir, la nébulosité sera partielle à abondante, et des averses parfois orageuses se produiront encore par endroits. L'intensité des averses diminuera pendant la nuit. Les minima oscilleront entre 9 et 14°C, sous un vent faible à modéré d'est à nord-est.

Des averses et orage seront encore possibles le lundi de la Pentecôte, alors que les maxima seront proches de 25°C dans le centre du pays. A la mer, il fera plus frais, avec des températures maximales autour de 20°C, voire un peu moins.