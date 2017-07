Ce samedi, le ciel sera d'abord très nuageux avec des averses. Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus sec et des éclaircies se développeront à partir de l'ouest. Ce n'est qu'en soirée que les précipitations quitteront le pays pour l'Allemagne. Il fera un peu plus frais avec des maxima de 14 ou 15 degrés en Ardenne, 18 degrés à la mer et 19 ou localement 20 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur ouest, virant au nord-ouest. A la mer, le vent sera assez fort, puis modéré, de secteur nord-ouest, selon les prévisions de l'IRM. Dans la nuit, les minima varieront de 11 à 14 degrés. Dimanche, une nouvelle perturbation traversera le pays d'ouest en est. La nébulosité sera d'abord variable, puis généralement abondante avec des périodes de pluie. En fin d'après-midi et en soirée, le ciel se dégagera depuis l'ouest. Les maxima iront de 16 degrés en haute Ardenne à 20 ou 21 degrés dans le centre.

A partir de lundi, le temps sera à nouveau plus sec, les éclaircies alternant avec les champs nuageux. Les températures augmenteront progressivement pour atteindre 25 ou 26 degrés mercredi.