Le temps restera froid et largement ensoleillé vendredi après-midi, malgré quelques voiles d'altitude. Les maxima seront proches de 0 degré dans le centre et 1 degré au littoral.

Au sud du sillon Sambre et Meuse, il fera plus frais avec des valeurs comprises entre -2 et -6 degrés, selon les prévisions à la mi-journée de l'IRM. Dans la nuit de vendredi à samedi, de faibles précipitations tomberont sur l'ouest du pays, d'abord sous forme de neige, puis de pluies verglaçantes et de verglas. Le thermomètre affichera -1 degré à la Côte et jusqu'à -13 degrés dans les cantons de l'Est. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur sud à sud-ouest.

Samedi, une faible zone de précipitations traversera lentement le pays d'ouest en est. Il s'agira d'abord de pluies verglaçantes, éventuellement précédées de neige, ce qui rendra les routes et trottoirs particulièrement glissants. De la bruine et du brouillard pourront également se former. Au cours de la journée, le mercure remontera vers des valeurs proches de 0 degré. A la mer, les températures oscilleront autour de 7 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest.

Pendant la nuit, les minima seront compris entre -3 et 7 degrés.

Dimanche matin, quelques gouttes de pluie, voire flocons de neige sur les hauteurs resteront possibles. L'après-midi, de timides éclaircies sont attendues localement. Les températures devraient être positives.