La nuit de jeudi à vendredi sera glaciale avec des minima de -3 degrés à la Côte, de -4 à -7 degrés dans l'intérieur des terres et de -8 à -13 degrés, voire localement encore moins, en Ardenne, selon les dernières prévisions de l'IRM. Jeudi après-midi, le temps sera globalement ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Les maxima oscilleront entre 6 degrés à la Côte, 3 ou 4 degrés dans le centre et entre +2 et -3 degrés en Ardenne.

La nuit de jeudi à vendredi sera elle particulièrement froide avec des minima de -3 degrés à la Côte, de -4 à -7 degrés dans l'intérieur des terres et de -8 à -13 degrés en Ardenne. Des plaques de glaces pourraient se former en cours de soirée et de nuit, avertit par ailleurs l'IRM.

Vendredi, en matinée, le soleil sera voilé par des nuages d'altitude. Les nuages moyens et élevés se feront ensuite plus nombreux sur le nord-ouest mais le temps restera sec. En soirée, de la neige, neige fondante ou pluie verglaçante est attendue à la Côte puis en cours de nuit de la neige sur le reste du pays. Une accumulation de 1 ou 2 cm sera possible.

Samedi, le ciel sera très nuageux avec des précipitations intermittentes sous forme de faibles chutes de neige ou de pluies verglaçantes. Ces conditions hivernales rendront les chaussées glissantes. Les températures augmenteront très lentement à partir de la Côte, pour atteindre, en fin de soirée, des valeurs comprises entre 0 et -3 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 0 ou +1 degré dans le centre, et de +2 à +7 degrés sur l'ouest du pays.

Dimanche et lundi, le ciel restera généralement très nuageux avec parfois de faibles précipitations et une visibilité pouvant être réduite par le brouillard. Les maxima seront en légère hausse: ils se situeront entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 5 ou 6 degrés dans le centre, et autour de 8 degrés à la côte.