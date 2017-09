Vendredi après-midi, il fera très nuageux, avec beaucoup de pluie et de vent, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique de la mi-journée.

Le thermomètre ne dépassera pas les 16°. Le vent sera modéré à assez fort, de direction sud-sud-ouest ou sud-ouest. Des rafales atteindront les 60 km/h. La pluie subsistera jusque vendredi soir. La zone pluvieuse intense se déplacera progressivement pendant la nuit vers le sud-est du pays. Le reste de la Belgique profitera d'éclaircies mais des averses pourront encore se développer. Le vent deviendra modéré dans le cours de la nuit. Dans le sud-est du pays, le vent restera toutefois soutenu plus longtemps, avec des rafales jusqu'à 70 km/h. La nuit sera fraiche avec des minima proches de 10° en Hautes Fagnes et de 13° ou 14° en basse Belgique.

Samedi verra une alternance entre de larges éclaircies et des passages très nuageux. De fortes averses orageuses pourront se développer, avec un risque de rafales atteignant les 50 km/h. Durant la nuit, le temps deviendra sec sauf au littoral où le risque d'averses persistera. Les minima seront compris entre 6 et 11°.

Dimanche matin, il fera sec sous un ciel dégagé, sauf au littoral qui subira quelques averses. Des nuages, éventuellement accompagnés d'une petite averse isolée, se développeront en journée. Le temps restera frais et variable lundi et mardi avant l'arrivée de zones de pluie actives mercredi et jeudi.