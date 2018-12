La journée de jeudi sera très nuageuse mais sèche, à un peu de pluie ou de bruine près, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans le courant de l'après-midi, une perturbation sera à l'origine de légères pluies qui s'établiront progressivement depuis l'ouest du pays et se propageront en soirée vers l'est. Le thermomètre affichera 9 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés dans l'ouest. Les nuages subsisteront jeudi soir et pendant la nuit, qui sera traversée par des périodes de pluie. Les minima varieront entre 7 et 12 degrés.

Vendredi débutera sous un ciel gris, avec parfois quelques faibles précipitations par endroits. Des pluies et averses plus marquées débarqueront ensuite à partir de la Côte. La douceur restera de mise avec des températures comprises entre 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 12 degrés dans l'ouest de la Belgique. Le vent sera généralement assez fort, avec des rafales de 60 ou 70 km/h attendues, voire 80 km/h localement.

Le temps sera variable ce week-end, avec des éclaircies ponctuées de périodes nuageuses et d'averses.