Mardi après-midi, le temps sera calme et généralement ensoleillé avec des températures comprises entre trois et huit degrés, selon les prévisions de l'IRM. En Ardenne et en Lorraine belge, quelques champs nuageux feront leur apparition par endroit. A la mer, le vent sera modéré de secteur nord-ouest. A l'intérieur des terres, il sera plutôt faible de secteur ouest ou de direction variable.

Mardi soir et pendant la nuit, du brouillard localement givrant se formera dans la plupart des régions. Il fera frais avec des minima compris entre -1 et +3 degrés, et un vent faible et variable. "En plus d'une visibilité réduite, il faudra donc aussi être vigilant aux plaques de givre", prévient l'IRM.

Mercredi, le temps restera calme mais avec une grisaille tenace. Du brouillard givrant sera présent dès le lever du jour dans la plupart des régions. Le mercure avoisinera les 2 degrés. L'Ardenne bénéficiera d'un temps plus ensoleillé que le reste du pays.

Mercredi soir et pendant la nuit, le brouillard givrant se formera à nouveau. La nuit sera froide avec des températures comprises entre -1 et -5 degrés.

Jeudi et vendredi, le soleil sera davantage présent. Il fera deux ou trois degrés dans le centre et les gelées nocturnes seront généralisées.

Samedi, des nuages bas feront leur retour, avec un risque d'un peu de bruine. Les températures augmenteront, proches des 4 degrés.