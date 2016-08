Météo: Temps chaud et estival ce mercredi après-midi

Belgique

Ce mercredi après-midi, un temps chaud et estival sera au programme avec du soleil et des maxima 22 à 24 degrés au littoral et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 25 à 27 degrés dans le reste du pays, selon les prévisions de l'IRM. Le vent s'orientera à l'ouest en devenant parfois modéré dans la région côtière et sur l'ouest du pays.

La nuit prochaine sera calme avec un retour de nuages un peu plus importants à partir de la région côtière. Les températures redescendront aux alentours de 9 degrés en Ardenne, 12 à 15 degrés dans la plupart des régions et 16 ou 17 degrés à la Côte.

Le vent sera faible à modéré d'ouest en bord de mer et faible de directions variable dans l'intérieur du pays. Jeudi, une zone nuageuse peu active viendra se désagréger sur le pays.

Elle sera accompagné d'air un peu moins chaud avec des températures maximales de 20 à 22 degrés en Ardenne et à la mer, et de 22 à 24 degrés dans les autres régions.

Vendredi ce sera le retour du soleil. Les maxima se situeront entre 21 et 24 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 23 degrés à la côte et entre 24 et 26 degrés ailleurs. Après un passage pluvieux au cours du prochain weekend, le temps devrait se remettre la semaine prochaine.