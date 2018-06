Mardi matin, le ciel sera gris avec de la brume ou des nuages bas en de nombreux endroits, indique l'Institut royal de météorologie.

En cours d'après-midi, les éclaircies deviendront plus nombreuses mais à la Côte, les nuages bas pourraient rester tenaces. Après le retour du soleil, des nuages cumuliformes se développeront. En Ardenne, il y aura un risque d'une averse tandis qu'ailleurs le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 16° à la mer et 25° ou 26° en Lorraine Belge. Le vent sera généralement modéré de nord à nord­-est. Mardi soir, le ciel se dégagera, même au littoral. Dans la nuit ensuite, le ciel deviendra peu nuageux à serein et les minima oscilleront entre 10° à 15°.

Mercredi matin, le soleil sera généreux, avec parfois des nuages d'altitude sur l'extrême sud. Le ciel se chargera ensuite depuis la Lorraine et des averses pourront éclater en Ardenne et sur l'est dans l'après-midi. Le reste du pays devrait conserver un temps sec. Les maxima iront de 22° à 28° dans les terres.

A partir de jeudi, une zone pluvio-orageuse trainera sur le territoire tandis que la météo du week-end devrait rester instable.