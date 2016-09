Météo: un jeudi beau et doux

Belgique

Météo clémente jeudi avec un temps assez beau et doux ainsi que de larges éclaircies et nuages hauts, annonce l'IRM. Le temps sera assez beau avec de larges éclaircies mais aussi des voiles d'altitude. Plus tard, des cumulus de beaux temps se formeront et alterneront avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et localement 22 degrés dans l'ouest.

Le vent sera faible de secteur sud puis il s'orientera l'après- midi au sud-ouest à ouest-sud-ouest.

Ce soir et cette nui, le ciel deviendra graduellement partiellement à parfois très nuageux à partir de l'ouest. Une petite ondée pourra se produire sur l'ouest et le nord-ouest. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les minima varieront de 10 à 15 degrés.