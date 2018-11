Le temps sera instable ce dimanche, avec des averses et un risque d'orages. Les maxima ne dépasseront pas les 14 degrés et il pourrait y avoir des rafales jusqu'à 65 km/h ou plus, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. En début de semaine, la pluie pourra être continue dans certaines régions du pays avant une amélioration du temps mardi et le retour du soleil et d'un temps sec mercredi. Ce dimanche, quelques timides éclaircies seront possibles mais la nébulosité sera le plus souvent abondante, avec, par moments, des averses. Celles-ci pourront devenir localement assez soutenues avec un risque d'orage. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Haute Ardenne et 14 degrés en Campine.

Le vent sera d'abord modéré à assez fort de sud-sud-ouest, avec des rafales autour de 65 km/h, voire davantage dans les périodes d'averses orageuses. En cours d'après-midi, il deviendra modéré dans l'intérieur.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera abondante et le risque de quelques averses subsistera. En fin de nuit, une zone de pluie active atteindra la Belgique depuis la France. Les minima oscilleront de 8 degrés en Hautes-Fagnes à 11 degrés dans le centre sous un vent généralement modéré, qui deviendra ensuite faible à modéré.

Lundi, la nébulosité restera souvent abondante avec de la pluie qui, dans certaines régions du pays, pourra être continue une bonne partie de la journée. Les maxima s'échelonneront de 12 degrés à la côte à 15 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent sera généralement modéré à parfois assez fort de sud à sud-ouest.