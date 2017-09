Un front pluvieux s'attardera ce samedi sur la Campine et l'Ardenne où les précipitations pourront être assez abondantes. Dans les autres régions, le temps redeviendra plus sec.

Quelques rayons de soleil referont ensuite leur apparition l'après-midi sur l'ouest du pays. Les températures seront en baisse, avec 15 ou 16 degrés sur l'ouest du pays et 12 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Demain dimanche, les nuages bas pourront éventuellement réduire la visibilité sur l'est du pays en début de journée. Le ciel se couvrira ensuite à partir de l'ouest et quelques faibles pluies ou bruines pourront se produire par endroits. Les maxima seront compris entre 12 et 18 degrés. Le vent de sud à sud-ouest sera généralement modéré. Une zone de pluie plus active traversera ensuite le pays durant la nuit de dimanche à lundi.

Le début de la semaine prochaine sera assez mouvementé avec des passages pluvieux parfois soutenus et assez bien de vent. Les températures évolueront peu.