Michel Lelièvre, l'ancien complice de Marc Dutroux, a pu quitter la prison au début du mois pour la première fois en cinq ans, a indiqué jeudi son avocate Benjamine Bovy. Il a été autorisé à passer une journée et une nuit dehors pour préparer sa libération définitive, rapporte VTM. L'ancien acolyte de Marc Dutroux, âgé de 46 ans, a écopé d'un total de 25 ans d'emprisonnement pour avoir enlevé An, Eefje, Sabine et Laetitia. D'ici trois ans, il aura purgé sa peine pour ces enlèvements.

Au début du mois, l'homme a reçu l'autorisation de l'administration pénitentiaire de quitter pendant 36 heures la prison d'Ittre, dans le Brabant wallon, afin de préparer sa libération imminente. Il s'agissait de sa première nuit en dehors des murs de la prison depuis 1996, a souligné Me Bovy. Selon elle, ce n'était que la première d'une série d'autorisations de sortie.

Michel Lelièvre a dû respecter plusieurs conditions pour quitter la prison. Il devait rester à l'écart des provinces du Limbourg, belge et néerlandaise. Il ne pouvait pas non plus se rendre dans le Brabant flamand. L'état allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie ainsi que la commune liégeoise d'Ans étaient également interdits.