Migrants: deux femmes et leurs enfants retrouvés dans un camion frigorifique sur la E40

Le PPE publie un rapport contesté sur le lobby russe

Les deux principaux think tanks stratégiques français, l’Iris et l’Ifri, sont accusés d’être sous influence russe dans un rapport présenté mercredi à Bruxelles par le Centre Martens, la fondation politique du Parti populaire européen (PPE), le groupe chrétien-démocrate et conservateur au Parlement européen.