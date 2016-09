Molenbeek: Une patrouille de police attaquée au couteau

Notre débat du jour: Faut-il laisser son petit garçon porter un tutu?

Partagée plus de 60 000 fois sur Facebook, l'opinion d'une maman qui défend le choix de son petit garçon de trois ans et demi de porter des tutus suscite le débat. Et vous, quel est votre avis? Avez-vous déjà été confronté à cette question avec vos enfants? C'est notre débat du jour, auquel nous vous invitons à participer.