C’est sa fille qui l’a annoncé à l’Agence France Presse : l’écrivaine française Anne Bert, 59 ans, a été euthanasiée, lundi, dans un hôpital belge. Anne Bert souffrait d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi appelée "maladie de Charcot". Une maladie qui conduit à une paralysie des muscles et qui emmure progressivement celui qui en est atteint.

L’écrivaine a défendu la liberté de "choisir sa fin de vie en France" dans un livre ("Le tout dernier été", Fayard). Il sera publié mercredi.

La maladie de la romancière et ancienne éditrice a été diagnostiquée en octobre 2015. Depuis août 2016, la loi Claeys-Leonetti, votée à l’unanimité, autorise bien, en France, la "sédation profonde et continue" j usqu’au décès, autrement dit l’administration de substances anti-douleur, qui s’apparente à un droit à être endormi sans être réveillé. Mais elle s’applique uniquement aux malades en phase terminale et n’autorise pas l’euthanasie active.