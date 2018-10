L’affaire Jamal Khashoggi a des répercussions sur le gouvernement wallon. Pourquoi ?

Par la FN Herstal (Fabrique nationale) qui exporte une grande partie de sa production d’armes vers l’Arabie Saoudite appartient à 100 % à la Région wallonne. Et aussi et surtout parce que le ministre-Président wallon, Willy Borsus (MR) est chargé de l’octroi ou non des licences d’armes. Des licences qui permettent à une entreprise de vendre des armes à l’étranger.

L’octroi d’une licence d’arme est lié au respect par le pays acheteur, de toute une série de prescrits, notamment en matière de respect des droits de l’homme.

Willy Borsus, est donc fortement sollicité ces dernières heures. “Nous soutenons la demande d’enquête approfondie de la haute représentante de l’Union européenne sur l’assassinat de ce journaliste à Ankara. Il est clair que les éléments communiqués samedi ne sont pas convainquant”.

Et le ministre-Président wallon s’engage à suspendre l’octroi de licences d’armes vers l’Arabie Saoudite. “Si les faits qui sont avérés. Je n’exclus pas une suspension de la délivrance des licences. En Wallonie nous nous sommes toujours investis dans le respect du cadre européen en la matière. Récemment, le conseil d’état a rendu ses appréciations pour sept licences, nous nous sommes toujours inscrits dans le respect de ces appréciations”, explique Borsus.

Faire pression sur l’Arabie Saoudite

Willy Borsus est, convaincu que la seule Wallonie est sans doute bien faible pour faire pression sur l’Arabie Saoudite. “Je m’entretiendrai ce lundi avec le ministre des affaires étrangères (NDLR : Didier Reynders, MR) pour analyser avec lui la réaction à donner par la Wallonie. Mais je suis convaincu que c’est en concertant l’ensemble des pays européens que la pression à l’égard de l’Arabie Saoudite sera efficace”.