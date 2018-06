Sur les 629 migrants qui sont passés par l'Aquarius ces derniers jours, seuls trois sont enregistrés comme étant de nationalité bangladaise, a-t-on appris dimanche auprès de l'ONG Médecins sans Frontières, contredisant ainsi des allégations du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken.

Mettant en question le droit des migrants de l'Aquarius à entrer dans l'Union européenne, M. Francken (N-VA) avait affirmé sur Twitter qu'un grand nombre d'entre eux provenaient du Bangladesh, un pays pour lequel le taux de reconnaissance des réfugiés n'était selon ses chiffres que de 3,7% en 2017.

"Quel droit ont-ils pour ainsi entrer dans l'UE ? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? ", demandait le secrétaire d'Etat N-VA.

Selon les chiffres de MSF, présente sur l'Aquarius, les deux nationalités les plus représentées sont les Soudanais (Soudan et Soudan du Sud) et les Nigérians.