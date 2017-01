Nous sommes en octobre 2015, à Vancouver. Dans l’ascenseur d’un hôtel du centre-ville, nous croisons Stéphane Moreau. Nous en profitons pour solliciter un entretien avec le "big boss" de Nethys. "Oui, d’accord, mais plus tard si vous voulez bien", nous répond-il avec un large sourire. Le tête-à-tête n’aura jamais lieu.

Renseignements pris auprès de la délégation wallonne qui participe à une mission princière sur la côte ouest canadienne, nous apprenons que la présence de Stéphane Moreau est liée à la prise de contact avec des financiers locaux dans le cadre de la gestion d’Ogeo Fund, le cinquième plus gros fonds de pension belge regroupant les intercommunales liégeoises. Mais nous n’en saurons pas davantage. Sauf ceci : alors que la princesse Astrid et les ministres fédéraux et régionaux s’apprêtent à quitter Vancouver, on apprend, par une indiscrétion, que Nethys est sur le point de prendre 11 % du capital du journal marseillais "La Provence".

Une vision stratégique

Beaucoup de la personnalité controversée de Stéphane Moreau se retrouve dans cette anecdote. Depuis 2005 et son accession à la tête de l’Association liégeoise d’électricité (ALE), l’homme est partout. D’une discrétion extrême (il fuit les médias comme la peste !), M. Moreau s’active en coulisses à bâtir un conglomérat industriel et financier. Il ne lui faudra qu’une décennie pour s’imposer.

Aujourd’hui, selon des chiffres officieux, le groupe Nethys - filiale à 100 % de l’intercommunale Publifin (ex-Tecteo) - pèse plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, dégage un résultat net de 70 millions et repose sur des fonds propres proches de 2,4 milliards. Près de 3 000 personnes y sont actives, en Wallonie et à Bruxelles, auxquelles on peut ajouter un millier d’emplois indirects. Du lourd.

Au-delà de l’opacité qui caractérise la pieuvre Nethys (voir notre infographie ci-contre), est-il, malgré tout, possible d’y déceler une stratégie rationnelle ? A de très rares exceptions près (dont les prises de participation assez incompréhensibles dans "La Provence" et le groupe "Nice-Matin"), et au risque de surprendre les plus farouches opposants à Stéphane Moreau, la réponse est clairement positive.

Le choix de la convergence

(...)