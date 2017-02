"La foule qui n’a pas vu; Que tu tenais ma main; Et qu’elle me met à nu; Quand elle t’emporte au loin"

La poésie est plus que jamais vitale. Et les rimes fragiles de Raphaële Lannadère, talent sous-estimé de la chanson française, aident beaucoup à se dégager du marécage qu’est devenu l’air du temps. A cet égard, les remugles que diffuse de jour en jour l’affaire Publifin et ses suites ne peuvent que lasser l’observateur, même averti.

Comme un feu de brousse, le scandale ne cesse de s’étendre. C’est à présent au tour des cumulards dans leur ensemble d’être projetés dans la tempête. Paniqués à l’idée d’être bientôt balayés eux aussi, les états-majors du PS, du MR et du CDH s’efforcent de réagir. Le réflexe : codifier de nouvelles règles pour encadrer l’appétit (d’argent et de pouvoir) de leurs mandataires. Le MR vient ainsi de prohiber le cumul de plus de trois mandats rémunérés. Le PS entend plafonner les revenus à 150 % de l’indemnité parlementaire.

(...)