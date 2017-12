Une personne est décédée après la chute d'une grue mercredi soir à Nieuport, indique le bourgmestre de la ville Geert Vanden Broucke (CD&V). La victime a été découverte sous les gravats.

Le plan catastrophe communal décrété à Nieuport n'est plus en vigueur, a fait par la ville durant la nuit de mercredi à jeudi via Twitter. Une tempête mercredi a ébranlé une grue qui s'est renversée sur un immeuble à appartements et plusieurs voitures. Une victime a été découverte sous les gravats. Une personne est encore en état critique, deux personnes ont été légèrement blessées dans le drame. Une cinquième victime n'est pas blessée mais est en état de choc.

Les 7e, 8e, et 9e étages de la Résidence Mosselbank sur laquelle la grue s'est abattue ont été décrétés inhabitables par le centre de crise communal, en concertation avec un ingénieur.

La grue menaçait déjà de flancher le 12 novembre, une cinquantaine de personnes avaient alors été évacuées.

La tempête de ce mercredi a eu raison de l'outil de chantier peu avant 18h. Dans sa chute, l'engin a endommagé un immeuble à appartements et plusieurs voitures. Seul un blessé léger était à déplorer jusqu'à ce que le corps sans vie d'une victime soit retrouvé sous les gravats.

Les résidents de l'immeuble touché ont été relogés dans un hôtel du quartier. Le nombre de victimes évacuées n'a pas encore été précisé.