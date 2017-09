Depuis deux ans, les négociations sur la réforme des allocations familiales pataugent en Région bruxelloise, sans que les partis de la majorité (PS, Défi, CDH, Open VLD, SP.A et CD&V) arrivent à finaliser un nouveau modèle. "Le compteur tourne et on va se trouver en difficulté", alerte Delphine Chabbert, secrétaire politique de la Ligue des familles. "Nous, on ne soutient aucun parti : on soutient les familles. On lance un appel à la responsabilité politique. Le pire qui pourrait arriver aujourd’hui, c’est que face à un tel blocage, Bruxelles ne change pas son modèle alors que ce sera le cas en Wallonie et en Flandre. Ces négociations doivent aboutir. Les modèles doivent être les plus proches les uns des autres. Parce que les familles déménagent beaucoup et passent d’une région à l’autre plusieurs fois dans leurs vies" , lance-t-elle.

Dans la discussion en cours à Bruxelles, la Ligue des familles a identifié des points "très problématiques" sur lesquels elle dit un "grand non".

1 - Non au retour d’une politique nataliste

...