Une nouvelle vidéo tournée en caméra cachée par Animal Rights montre les sévices subis par les bovins de l’abattoir Verbist à Izegem.

Un nouveau scandale de maltraitance animal secoue la Flandre. Dans une nouvelle vidéo, l'association de défense des animaux Animal Rights témoigne des sévices subis par les bovins qui sont sur le point d'être abattus à l'abattoir Verbist, à Izegem.

Les images montrent des travailleurs qui frappent brutalement les animaux avec un batôn y compris sur l'anus. On y voit aussi un travailleur faire usage d'un taser et se servir à plusieurs reprises de l'appareil sur les flancs et l'anus des animaux.

Des images filmées dans le box d’étourdissement témoignent de réactions intenses de panique. Du box, les animaux peuvent voir leurs semblables se faire abattre. Ils perçoivent la façon dont ces derniers sont suspendus et égorgés. Certains bovins terrifiés essayent de s'échapper du box.

Des images de bovins suspendus pour l’égorgement et la saignée montrent plusieurs animaux qui sont toujours conscients.Malgré cela, les travailleurs ne prennent aucune mesure pour un étourdissement supplémentaire. Les animaux sont égorgés et saignent tout en étant conscients de ce qui leur arrive.

“Nous déposons une plainte au service du Bien-être animal flamand et nous exigeons la fermeture de l’abattoir d'Izegem.”, a indiqué Nadine Lucas, présidente d'Animal Rights.