Plusieurs dizaines de milliers de manifestants battront à nouveau le pavé demain à Bruxelles, et dans plusieurs villes du pays, à l'appel du front commun syndical CSC-FGTB-CGSLB. Après une précédente manifestation en mai à Bruxelles contre le projet de pension à points, les syndicats veulent une nouvelle fois faire entendre leur voix contre les réformes du gouvernement fédéral touchant aux pensions.

Si le président de la FGTB, Robert Vertenueil, avait dans un premier temps émis le souhait d'une journée de grève générale ce 2 octobre, la mobilisation syndicale prendra finalement la forme d'une "journée d'actions décentralisées" en faveur "d'une pension décente prise à un âge raisonnable".

Dans la capitale, une manifestation partira en matinée (10h) de la place de l'Albertine. Plus de 10.000 personnes y sont attendues. Des prises de paroles sont annoncées dès 10h30 alors que la fin de la manifestation est attendue vers 13h à proximité de la gare centrale. Il est également prévu que le parlement fédéral soit "encerclé" par une chaîne humaine tandis qu'une délégation syndicale rencontrera le Premier ministre, Charles Michel, ainsi que le président de la Chambre, Siegfried Bracke.

Toujours à Bruxelles, la Stib s'attend à de possibles perturbations sur son réseau.

Ailleurs en Belgique, des manifestations sont notamment prévues dans les rues de Namur, Liège, La Louvière, Anvers, Gand ou encore Louvain. En province de Liège, la FGTB Liège-Huy-Waremme a décidé d'aller un pas plus loin et d'appeler à une grève de 24 heures. Dans l'ensemble de la Wallonie, des perturbations sont à prévoir sur les différents réseaux du Tec. Par ailleurs, la CSC, la FGTB et la CGSLB distribueront mardi un "journal des pensions", publié à un million d'exemplaires, dans lequel sera abordée la question des métiers lourds. La publication sera disponible dans les gares, les centres commerciaux et à l'entrée de certaines entreprises.

Les revendications syndicales portent entre autres sur des crédits-temps de fin de carrière à 55 ans et une pension légale à 65 ans maximum. "Travailler jusque 67 ans est infaisable", jugent les syndicats, pour qui "jusqu'à 67 ans, tous les métiers sont pénibles". Le front commun demande également "des fins de carrière décentes qui tiennent compte de la pénibilité".