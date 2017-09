Une centaine d'agents de la zone de police Bruxelles-Nord mène ce jeudi matin une nouvelle action de contrôle de grande envergure autour de la gare de Bruxelles-Nord, en collaboration avec la police des chemins de fer et l'Office des Etrangers. L'opération était toujours en cours vers 09h30 et ses résultats ne sont pas encore connus, a indiqué la zone de police Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode). Mercredi, 44 migrants ont été interpellés lors d'une action similaire menée au même endroit. Des 44 migrants, dont 11 mineurs non accompagnés, interpellés mercredi aux abords de la gare de Bruxelles-Nord, 19 auraient été transférés en centre fermé.

Les actions de mercredi et de jeudi ne concernent pas le parc Maximilien, tout proche, qui n'appartient pas au territoire de la zone de la police de Bruxelles-Nord, mais bien à celui de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Mardi, le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA) avait tweeté que le gouvernement allait s'attaquer à la situation de ce parc bruxellois où séjournent plusieurs migrants et que les contrôles policiers allaient s'intensifier.

Le ministre de l'Emploi et de l'Économie, Kris Peeters (CD&V) a décidé le même jour d'envoyer l'inspection du travail au parc Maximilien pour contrer les "employeurs malhonnêtes" qui y recrutent des migrants à bas coûts.