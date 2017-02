Les nuisances sonores liées à l’aéroport de Zaventem ne pourrissent pas seulement les relations entre les gouvernements du pays. Elles nuisent également à la bonne entente entre organisations patronales interprofessionnelles.

Réunies au sein de Brussels Metropolitan, une initiative visant à développer Bruxelles en tant que métropole économique, les quatre grandes fédérations d’employeurs (la FEB fédérale, le Voka flamand, la bruxelloise Beci et la wallonne UWE) ne sont pas parvenues à définir une position commune sur la question. "Nous avons eu une réunion, mais nous n’avons pas pu nous accorder", nous dit un responsable patronal. "Ce n’est pas la guerre, mais nous n’y sommes pas arrivés", confirme un autre.

Entre les préoccupations des uns et des autres, il y a en effet de la marge. Le Voka se préoccupe avant tout des emplois flamands de Zaventem. La FEB également, mais prend davantage en compte la situation des Bruxellois. Beci est partagée entre l’emploi généré par l’aéroport et la santé des habitants de la capitale. L’UWE, enfin, espère que tous les aéroports du pays pourront développer leurs activités.

Dans ces conditions, pas évident d’accorder les violons. L’avantage, note un patron, c’est que, du coup, chaque organisation reste libre de jouer un rôle de médiateur dans sa communauté.

Trente Caterpillar

Du côté syndical, la situation n’est pas moins compliquée. Il y a d’abord les travailleurs de Brussels Airport affiliés aux trois syndicats (FGTB, CSC, CGSLB). Vendredi, ils ont manifesté à Bruxelles, sous les fenêtres des ministres-Présidents flamand et bruxellois et du Premier ministre. Avec leurs partenaires de la "communauté aéroportuaire" (entreprises, secteurs, Voka…), ils ont plaidé pour le sauvetage des 20 000 emplois directs et 40 000 emplois indirects qui pourraient disparaître si le gouvernement bruxellois maintient sa position stricte quant au respect des normes de bruit. "Ces 60 000 emplois, c’est 30 fois Caterpillar Gosselies, 10 fois Ford Genk ou 4 fois la Sabena", ont-ils scandé.

Cette action, baptisée "Keep our airport jobs", la Centrale nationale des employés (CNE), première centrale de la CSC, ne peut y souscrire. Son secrétaire général, Felipe Van Keirsbilck, estime que "c’est une occasion manquée". Pour lui, "une approche syndicale équilibrée était possible, qui tienne compte de l’emploi (à Zaventem et dans l’ensemble des aéroports des 3 régions), du bien-être des habitants et d’une vision d’avenir de la sécurité et de la mobilité". C’était d’ailleurs, rappelle-t-il, le sens du message adressé au Premier ministre par le groupe des Dix, qui regroupe les organisations syndicales et patronales fédérales.

Liège en embuscade

Au lieu de cela, les partenaires sociaux flamands s’attaquent aux décideurs bruxellois, pendant que les dirigeants et les syndicats de l’aéroport de Liège se positionnent, dans un courrier au monde politique, pour récupérer une partie des activités problématiques de Zaventem. Quant aux acteurs de l’aéroport de Charleroi, plus discrets pour l’instant, ils n’en pensent pas moins.

Un dossier clivant, on vous disait.