Numéros Inami: le recteur de l'UCL indigné par la situation des étudiants en médecine

Belgique

Dans son discours de rentrée prononcé lundi soir à Louvain-la-Neuve en présence du ministre de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles Jean-Claude Marcourt (PS), le recteur de l'Université catholique de Louvain (UCL), Vincent Blondel, s'est dit indigné par la situation vécue par les étudiants "reçus-collés" qui restent dans l'incertitude alors que la nouvelle année académique est entamée.

"Je ne peux taire ma préoccupation majeure pour nos étudiants en médecine et médecine dentaire, qui ont un droit inaliénable, après de longues études, à un numéro Inami pour exercer leur profession. Je ne peux taire non plus mon indignation pour la situation des étudiants reçus-collés qui se trouvent encore aujourd'hui dans l'incertitude alors que nous entamons une nouvelle année académique. Ces situations sont indignes d'un Etat organisé", a commenté le recteur de l'UCL.

Vincent Blondel a appelé à la construction collective de solutions, dans le dialogue mais aussi le respect d'analyses objectives comme celle réalisées par la Commission fédérale de planification, qui recommande la révision des quotas Inami au bénéfice du sud du pays.

"Tous, nous soutenons un principe fondamental: les étudiants ne peuvent pas être les victimes innocentes d'un système qui tente de se soustraire à sa responsabilité", a ajouté Vincent Blondel, en appelant à une action urgente des responsables politiques.





Projet de fusion UCL-Saint-Louis: aucune formation ne sera supprimée, assure Vincent Blondel

Dans son discours prononcé lundi soir, Vincent Blondel est également revenu sur le projet de fusion entre l'UCL et l'université Saint-Louis (Bruxelles). Le recteur a évoqué des fiançailles "dans la compréhension mutuelle et dans le respect des intérêts de chacun", dans une perspective de continuité et non de transformation. Le maintien de toutes les formations sera assuré, et Vincent Blondel a précisé que les personnels seraient maintenus dans leurs implantations actuelles. Ce projet de fusion va marquer, selon le recteur, la troisième année de son mandat. Il a évoqué une perspective de continuité en rappelant que Saint-Louis et l'UCL collaboraient en matière de recherche, et organisaient déjà des formations en commun comme un master en Droits de l'Homme, en études européennes ou encore un certificat en islam contemporain. Et de nombreux professeurs enseignent dans les deux institutions.

"Avec le recteur Pierre Jadoul et les équipes de Saint-Louis, nous avons désiré aller plus loin (...). Le maintien des formations est assuré, aucune d'entre elles ne sera supprimée. Saint-Louis conservera ses précieuses spécificités comme l'enseignement dans plusieurs langues, y compris en néerlandais en partenariat avec la KULeuven, et une forte recherche interdisciplinaire. Une même continuité prévaudra pour les différentes catégories de personnel. Je veux être ici très clair: il y aura maintien de tous les personnels dans leurs implantations actuelles", a précisé Vincent Blondel.