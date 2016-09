Numéros Inami: les étudiants accusent le gouvernement de communautariser les soins de santé

Belgique

Le front commun des étudiants, réunissant la Fédération des étudiants francophones (FEF), l'Union des étudiants de la Communauté française (Unécof), le Comité interuniversitaire des étudiants en médecine (CIUM) et six conseils étudiants, accuse dans un communiqué vendredi le gouvernement fédéral de "communautariser les soins de santé et de faire fi des enseignements du Conseil d'État". Il réagit ainsi à la décision du fédéral de maintenir la clé de répartition des quotas des numéros Inami entre la Flandre (60%) et la Fédération Wallonie-Bruxelles (40%), contre l'avis de la commission de planification médicale qui proposait une répartition plus favorable aux francophones. Pour les étudiants, la décision du gouvernement fédéral "va mettre en péril grave l'avenir de nos soins de santé". La ministre de la Santé, Maggie De Block, justifie la décision de garder inchangée la clé de répartition par les risques de pénurie en Flandre mais aussi par le surplus d'étudiants francophones diplômés d'ici 2021.

Les étudiants saluent "le changement de position du gouvernement fédéral quant à la pénurie en Flandre". Toutefois, "en ne prenant pas en compte l'augmentation des besoins futurs davantage prononcés en Wallonie, (...) contre toute évidence scientifique, le cabinet De Block et le gouvernement fédéral répondent à des logiques partisanes" plutôt que de rechercher l'intérêt général.

Les étudiants rappellent également que les quotas 2021 ont été invalidés par le Conseil d'État cet été, la haute juridiction les estimant non fondés. "Par conséquent, en l'absence de nouvelles motivations justifiant le nombre de numéros Inami, (...) chaque été, nous revivrons la même situation que celle de 2016".

Le front commun estudiantin formule trois exigences: l'attribution d'un numéro Inami à tous les étudiants en cours de cursus, l'analyse des quotas fédéraux par un audit externe et une opposition au lissage négatif, c'est-à-dire le mécanisme qui réduirait le nombre d'étudiants admis en médecine dans les universités francophones en compensation du surplus de diplômés ces dernières années.

Les syndicats de médecins dénoncent une décision "tout à fait politique"

Le clé de répartition entre la Wallonie et la Flandre (40/60%) reste la même pour 2022. La ministre de la Santé, Maggie De Block, justifie cette décision par le surplus d'étudiants francophones diplômés ces dernières années. Mais pour Paul De Munck, président du Groupement belge des omnipraticiens (GBO), principal syndicat des médecins généralistes francophones, "ce n'est pas ainsi qu'on détermine une politique future. (...) Il faut prendre ses responsabilités plutôt que de reprocher aux autres de ne pas avoir fait ce qu'il faut et les punir". "Je peux comprendre qu'en Flandre, on ne soit pas heureux d'avoir fait des efforts pendant des années" alors que du côté francophone, un filtre efficace n'était pas mis en place, explique Paul De Munck du GBO. Mais "ce n'est pas ainsi (en formulant des reproches, ndlr) qu'on détermine une politique future".

Du côté de l'Absym, l'Association belge des syndicats médicaux, il s'agit d'une décision "tout à fait politique. La ministre a compris que du côté flamand, il y avait une forte opposition et que faire respecter l'avis de la commission de planification ne valait pas une crise gouvernementale", explique le président de l'Absym, Dr Marc Moens.

Il ajoute attendre désormais que Jean-Claude Marcourt, ministre de l'Enseignement supérieur pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, mette en place un lissage afin de compenser le phénomène des étudiants dits "surnuméraires", davantage d'étudiants francophones ayant été diplômés ces dernières années par rapport aux numéros Inami disponibles.

"Au-delà de la guerre des chiffres, ce qui est insupportable et fait preuve d'une grande irresponsabilité", ajoute M. De Munck du GBO, "c'est l'incertitude dans laquelle se trouvent les étudiants en cours de cursus et ceux qui débutent", ajoute le GBO. Ils ne sont en effet pas certains d'obtenir un numéro Inami à la fin de leurs études, la ministre Maggie De Block ayant indiqué jeudi qu'elle promettait un numéro Inami aux seuls étudiants en dernière année de médecine. Pour les autres, elle procédera chaque année à une évaluation pour prendre sa décision.

Paul De Munck appelle également à réfléchir "tous ensemble" sur le nombre de médecins nécessaires en Belgique, dans chaque communauté et dans chaque spécialité ainsi qu'à la manière de garantir la qualité de l'enseignement.

Pour le Syndicat général des médecins en Belgique (ASGB), il faut avant tout "mettre en place un cadastre dynamique, qui tienne également compte des personnes qui ne sont pas actives. (...) Il faut également un meilleur contingentement dans différentes disciplines. Par exemple, si on ne se préoccupe pas avant tout d'avoir suffisamment de médecins généralistes, la pénurie persistera. C'est la même chose pour des disciplines comme la gériatrie", affirme Reinier Hueting, président de l'ASGB.

Marc Moens, président de l'Absym, pense, lui, que le problème est plutôt organisationnel. "Il n'y a pas une pénurie de médecins, il y en a suffisamment en Belgique. Mais il existe des pénuries à certains moments, certains endroits et dans certaines spécialités. C'est plutôt un problème d'organisation", affirme-t-il. Pour lui, la solution est de rendre certaines spécialités, comme la médecine généraliste ou la psychologie juvénile, plus attractives.

"Je me conformerai à la décision des tribunaux civils pour les reçus-collés", dit Marcourt

Le ministre de l'Enseignement supérieur pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt, a indiqué vendredi qu'il attendait les décisions des tribunaux civils, saisis par plusieurs étudiants pour passer en 2e année de médecine, pour décider du sort des "reçus-collés", ces étudiants qui ont réussi leurs examens mais qui ne se sont pas classés en ordre utile lors du concours de fin de 1ère année. "Si les tribunaux décident qu'ils peuvent passer à l'année suivante, je me conformerai à la décision". Les jugements sont attendus dans le courant de la semaine prochaine. "Nous verrons si les étudiants obtiennent leur droit de passer en 2e année mais il faut souligner qu'ils n'auront aucune garantie d'obtenir un numéro Inami" à la fin de leurs études, précise Jean-Claude Marcourt. "Dès que nous aurons la décision des tribunaux civils, nous nous réunirons en Conseil des ministres et verront ce que nous pouvons faire", ajoute le ministre.

Le concours instauré en fin de 1ère année avait été suspendu par le Conseil d'État le 12 août dernier, la haute juridiction estimant entre autres que les quotas sur lesquels il se fondait n'étaient pas suffisamment motivés. Certains étudiants n'ont pas attendu une décision politique pour clarifier leur situation et ont intenté des recours devant les tribunaux civils. Ils devraient être fixés sur leur sort dans le courant de la semaine prochaine.

Le ministre de l'Enseignement supérieur a également regretté la décision de la ministre de la Santé, Maggie De Block, de ne promettre un numéro Inami qu'aux seuls étudiants en dernière année. Les autres restent dans l'incertitude, la ministre ayant indiqué qu'elle procéderait à une évaluation chaque année pour déterminer si elle leur accorde le précieux sésame.

Enfin, il juge paradoxal de la part du fédéral de lui reprocher l'inefficacité d'un filtre dans les études de médecine alors que, selon lui, le concours mis en place en fin de 1ère année a été "invalidé parce que le quota (fédéral, ndlr) était invalide".