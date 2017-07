Les services de secours belges et néerlandais ont arrêté samedi soir à la tombée du jour les recherches du 6e membre de l'équipage du voilier qui avait chaviré dans la matinée au large d'Ostende. Les recherches ont été arrêtées à 21h22, et elles ne reprendront pas dimanche, confirme le Centre de coordination et de sauvetage en mer (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum). Le voilier Capella avait chaviré, vers 8h30 samedi matin, à environ 10 miles nautiques de la côte ostendaise. L'accident n'a été remarqué qu'en milieu de journée, quand un bateau dragueur naviguant dans la zone a vu et récupéré deux corps dans l'eau. Il s'agissait des dépouilles de deux sexagénaires de nationalité néerlandaise.

Trois autres personnes, assises sur la coque du bateau renversé, ont pu être secourues.

Le sixième occupant du bateau accidenté avait quant à lui disparu. Selon des sources diverses, il s'agit d'un jeune homme de 18 ans. La zone entourant la coque chavirée a fait l'objet de recherches au cours de toute l'après-midi et durant la soirée. Les recherches n'ont cependant pas permis de retrouver la personne disparue. Le Centre de coordination et de sauvetage en mer a décidé de ne pas les reprendre dimanche.

Une des deux personnes décédées repérées en milieu de journée est le concepteur de yachts et habitué des compétitions de voilier Frank Maas, 79 ans, de Flandre zélandaise (Pays-Bas). L'information a été confirmée au journal local Provinciale Zeeuwse Courant.