Un peu de poésie dans ce monde de brutes…

Les villages de Montignies-sur-Roc (Honnelles), situé en province de Hainaut, et d’Our (Paliseul), sis en province de Luxembourg, ont été officiellement désignés samedi nouveaux "Plus beaux Villages de Wallonie" à la suite d’une assemblée générale de l’ASBL chargée d’octroyer ce label. La cérémonie officielle d’accueil a eu lieu en présence du ministre wallon du Tourisme, René Collin.

Avec ces nouvelles reconnaissances, 30 villages sont désormais labellisés.

Ceux-ci doivent répondre à des critères comme les qualités paysagère, urbanistique, architecturale ou encore d’accueil et d’animation. Un effort de mise en valeur est aussi pris en compte.

"Etre reconnu comme l’un des plus beaux villages de Wallonie est un atout, pas une contrainte", a estimé Alain Collin président de l’association "Les Plus Beaux Villages de Wallonie".

Montignies-sur-Roc, village datant de plus de dix siècles, est présenté comme "la perle du Haut-Pays" et compte des artisans et producteurs. On y trouve des maisons de "style tournaisien".

L’une des caractéristiques d’Our est, elle, un accès par des ponts en pierre (notre photo) qui permettent de franchir la rivière éponyme. Le bâti est typiquement ardennais autour de l’église Saint-Laurent, classée depuis 1983.

Un chef étoilé, Maxime Collard, y possède également deux établissements.