La Plateforme citoyenne pour le soutien aux réfugiés annonce l'ouverture mardi d'une Porte Ulysse Bis destinée à accueillir des migrants. Le centre est situé dans le complexe Blue Star à Haeren et est doté d'une capacité de 300 lits.

Le dispositif de nuit sera donc géré par une équipe de 12 salariés de la Croix-Rouge et du Samusocial, complétée par une trentaine de bénévoles. "Malgré une mobilisation citoyenne sans précédent, des interpellations à tous les niveaux de pouvoir, des revendications simples, réalistes et s'inscrivant parfaitement dans le cadre légal de notre État de droit, aucune prise en charge ou solution n'a été proposée par le gouvernement quant à l'hébergement des migrants", indique la Plateforme citoyenne. "Le Secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Théo Francken semble décidé à ne répondre à la crise d'accueil en Belgique que par plus de répression".

"A défaut de solutions structurelles offertes par le niveau fédéral, nous nous sommes donc adressés au gouvernement bruxellois et à la Ville de Bruxelles afin que ces derniers nous soutiennent dans nos efforts. La Ville de Bruxelles quant à elle s'est engagée à mettre à disposition gratuitement le bâtiment Blue Star loué à Citydev", ajoute-t-elle.

La Plateforme citoyenne précise qu'un budget de 2,7 millions d'euros (2,1 millions d'euros pour le Samusocial et 606.000 euros pour la Plateforme Citoyenne) a été débloqué à la fin de trêve hivernale par le gouvernement bruxellois pour lui permettre ainsi qu'au Samusocial, de prolonger leurs dispositifs d'accueil d'urgence.