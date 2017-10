La probabilité d'apercevoir des étoiles filantes sera importante samedi soir.

L'essaim de météorites des Orionides, qui apparait chaque année au mois d'octobre, connaîtra en effet son pic, annonce la plateforme météorologique Meteovista. C'est dans l'est du pays que les amateurs auront le plus de chances d'en admirer. Le meilleur moment pour voir les Orionides se situe durant la première moitié de la nuit. Le nombre de météorites visibles variera alors entre 20 et 30 par heure et il y aura des éclaircies dans le ciel belge, surtout sur l'est du territoire. Lors du pic d'étoiles filantes de 6h00 dimanche matin, il fera par contre très nuageux.

Afin de mieux apercevoir les pluies de météorites, il est recommandé de se rendre dans un endroit sombre, en dehors des villes, conseille Meteovista. La pollution lumineuse des agglomérations a en effet pour conséquence de rendre peu visibles les étoiles filantes plus faibles.