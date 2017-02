Papa, c’est Didier : 49 ans, enseignant. Daddy, c’est Eric : 49 ans, américain, responsable des ressources humaines dans une entreprise. Ils se sont rencontrés le 15 août 1994. "Au milieu des années nonante, on n’envisageait pas que ce soit possible de devenir parents. Mais aussi, on avait 25 ans : ce n’était pas dans nos préoccupations", se souvient Didier. Les années passent. La question pointe autour de la trentaine. "L’envie et le besoin d’aller au-delà de nous-mêmes se sont fait ressentir."

Le couple qui habitait aux Etats-Unis vient s’installer en Belgique en 2006. "On s’est d’abord mariés. On a fait les choses dans l’ordre", s’amuse Didier. La loi ouvrant le droit à l’adoption aux couples homosexuels venait d’être votée. "On y a pensé mais il y avait trop d’incertitude et les délais risquaient d’être longs. On avait presque 40 ans."

Ils décident de recourir à la gestation pour autrui. Les deux hommes trouvent une mère porteuse en Arizona. Boris naît en 2008. "On est restés un peu sur place, après l’accouchement." Le bébé arrive en Belgique à trois mois, avec un passeport américain.