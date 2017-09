Un demi-million de Belges ont un aïeul qui a collaboré avec l’occupant. Des chercheurs donnent les clés pour fouiller ce passé trouble. Entretien Christian Laporte

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Par extrapolation, on estime qu’au moins un bon demi-million de Belges - sans distinction linguistique ou régionale - comptent un membre de leur famille qui fut "du mauvais côté" pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils et elles ne sont plus tous de ce monde mais parmi eux, il y a des grands-parents, des parents, des oncles, des tantes qui n’ont pas tous tenu à transmettre ce lourd héritage à leur descendance.

Une donnée est incontestable : on a ouvert, en Belgique, 400 000 dossiers pour collaboration avec l’Allemagne nazie. Et environ 100 000 citoyens ont été punis à diverses peines : de l’exécution de la peine de mort - 237 Belges pendant la période de répression au lendemain du conflit - à la privation de leurs droits en passant par l’emprisonnement. Aujourd’hui, nombre de leurs descendants ont envie de connaître les circonstances qui les ont menés à ces dévoiements. Des historiens de la guerre et des archivistes ont voulu répondre à ces interrogations en leur fournissant les clés pour partir eux-mêmes à la recherche de ce passé de guerre souvent tabou. Koen Aerts, qui enseigne l’histoire contemporaine à l’université de Gand, était bien placé pour coordonner le projet, auteur il y a quelques années d’une remarquable thèse de doctorat sur la collaboration pendant la Seconde Guerre. Nous l’avons rencontré.