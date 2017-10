Dimanche, l’ASBL Erreurs médicales a organisé une manifestation à Bruxelles. Le cortège composé d’une centaine de personnes est parti vers 14 heures de la place Poelaert, en face du palais de justice, avant de terminer vers 16 h 30, en face des bâtiments du SPF Santé.

Les victimes d’erreurs médicales et leurs proches rassemblées dimanche veulent "f aire entendre leur voix et faire part aux politiques ainsi qu’au corps médical, des difficultés rencontrées pour obtenir réparation". Ils souhaitent également "faire part des difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur parcours de malades chroniques et d’handicapés suites aux accidents médicaux", explique l’ASBL.

Environ 2.000 Belges en décèdent chaque année

L’organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’en Europe, 8 à 12 % des interventions médicales en milieu hospitalier mènent à des erreurs médicales. Celles-ci seraient d’ailleurs la troisième cause de décès après les maladies cardio-vasculaires et les cancers.

En Belgique, l’ASBL Erreurs médicales estime ainsi que ce sont pas moins de 20.000 de ces fautes qui seraient comptabilisées chaque année en milieu hospitalier. Des fautes qui mèneraient au décès de 2.000 belges par an.

Le fonds des accidents médicaux de l’Inami, créé en 2010, est chargé de déterminer si les victimes d’un accident médical peuvent bénéficier d’une indemnisation. Il estime que 60 % des plaintes qui sont déposées concernent une intervention chirurgicale. Dans 70 % des cas, il ne s’agit pas d’une erreur liée à l’incompétence du médecin mais plutôt à un problème de communication au sein de l’équipe qui pratique l’intervention. Un cas sur deux analysé par le fonds est qualifié de grave. Il peut s’agir d’un décès, d’une invalidité permanente, d’une incapacité temporaire de plus de six mois ou encore, de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence du patient.

Les orthopédistes les plus souvent responsables

Selon l’ASBL Erreurs médicales, pas moins de 32 000 patients seraient en incapacité permanente à cause d’un incident de ce genre, générant ainsi un coût supplémentaire pour la sécurité sociale de 600 millions d’euros par an.

Dans plus d’un dossier sur quatre introduit auprès du fonds, les prestataires visés sont les orthopédistes (28,3 %). Viennent ensuite les chirurgiens (10,3 %), les neurochirurgiens (7,5 %), les gynécologues-obstétriciens (7,2 %) et les anesthésistes (5,5 %).

Les conséquences de telles erreurs peuvent être gravissimes pour les patients opérés. Pour près d’une victime sur quatre, des séquelles locomotrices (24,6 %) sont à déplorer. Les séquelles générales ( 16,9 %) correspondent au deuxième type de séquelles les plus fréquentes. Il peut s’agir d’un dommage moral permanent, d’un résultat insatisfaisant, d’un arrêt cardiaque ou encore d’une infection survenue à la suite d’une opération. Viennent ensuite les séquelles neurologiques périphériques (11 %) et les séquelles gastro-intestinales (9,1 %).

Enfin, les statistiques de l’Inami révèlent que les hôpitaux de la province d’Anvers sont ceux qui amassent le plus de plaintes (13,83 %). Le Hainaut arrive ensuite (13,56 %), suivi par la Flandre orientale (13,13 %), Bruxelles (12,33 %) et la Flandre occidentale (10,20 %). Le Luxembourg (2,26 %) et le Brabant wallon (3,89 %) n’en comptabilisent que très peu.