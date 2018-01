Des centaines de personnes se sont rassemblées, dimanche en début de soirée, à la gare du Nord à Bruxelles, en signe de protestation contre l'opération de la police fédérale qui était planifiée au parc Maximilien.

Il s'agit de personnes de tous âges et de toutes origines qui souhaitent, par leur présence, montrer leur opposition à la politique menée par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken et par le gouvernement fédéral. Ils souhaitent par ailleurs former une chaîne humaine allant du parc Maximilien à la gare du Nord. Cette action est aussi une forme d'opposition à une importante action de police prévue ce dimanche soir pour 20h. Celle-ci avait pour but d'interpeller des migrants dans la zone de la gare du Nord et du parc Maximilien.

L'action au parc Maximilien est une initiative de la "Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés", qui accueille depuis plusieurs mois des demandeurs d'asile et des migrants. Ses responsables sont agréablement surpris par le nombre de personnes qui ont répondu à leur appel.

"C'est fantastique pour toutes les personnes qui viennent ici chaque soir pour les accueillir, leur fournir de la nourriture et un abri", se réjouit un membre de la plateforme citoyenne. "La seule chose que nous faisons, c'est leur donner un peu d'humanité sur le long et parfois terrible chemin qu'ils doivent parcourir. Nous continuerons à dire "Non" à la politique inhumaine de ce gouvernement."

La résistance s'est organisée et démontre son existence à travers cette action, se félicite Alexis Deswaef de la Ligue des Droits de l'Homme. "Moins de 48 heures après le lancement de notre appel, plus de 3.000 personnes sont présentes. La résistance s'est également invitée au sein de la police, étant donné que les zones locales de Bruxelles-Capitale et Bruxelles-Nord ont refusé de participer à l'action de ce soir. La solidarité n'est pas un crime. C'est grâce à l'engagement de nombreux citoyens qu'il n'y a pas de deuxième Calais à Bruxelles, pas grâce au gouvernement."

Aucun demandeur d'asile ou migrant n'est présent ce dimanche dans le parc Maximilien. "Ils sont tous safe!" nous confirme Mehdi Kassou, le porte-parole de la plateforme. Des volontaires se sont en effet mobilisés tout l'après-midi afin qu'ils soient accueillis chez des citoyens-hébergeurs.

Au total, entre 150 à 200 personnes se sont vu offrir l'hospitalité. Quelque 300 autres avaient déjà été accueillies samedi soir par des familles d'accueil et y restaient ce dimanche.

Selon la plateforme d'hébergement citoyenne, en tout, ce sont près de 500 personnes qui ont été hébergées, un chiffre que les bénévoles de la plate-forme disent atteindre chaque soir.

Selon les organisateurs, 2.500 personnes participent dimanche à l'action de protestation, un chiffre confirmé par la police.