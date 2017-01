Elle avait été condamnée pour terrorisme. Elle est jugée aujourd’hui pour rapt parental.

Deux ans plus tard, quasiment jour pour jour, Julie dit toujours se poser la question : “Je me demande ce qui m’a pris”, dit-elle au juge du tribunal correctionnel de Bruxelles qui l’interroge sur le pourquoi de son voyage en Syrie avec Saliha, sa fille alors âgée de cinq ans.

Elle a pourtant eu l’occasion de longuement réfléchir au cours des dix-huit mois de prison, pour participation aux activités d’un groupe terroriste, qu’elle a purgés à son retour en Belgique en avril 2015.

Elle est toujours en libération conditionnelle et comparaît aujourd’hui pour enlèvement de sa fille. Le père, de qui elle est séparée, n’avait donné son accord que pour deux semaines de vacances en Turquie en janvier 2015. Il est partie civile.

A l’époque, dit-elle, elle se débattait “dans des difficultés financières et sociales. J’ai cru ce qu’on me disait”.



Peu avant de passer la frontière turco-syrienne, elle avait téléphoné à son ex-mari qui était justement au commissariat en train de dénoncer l’enlèvement. Il avait voulu lui faire croire qu’il allait la rejoindre pour tenter de la dissuader en face-à-face. Sans succès.

Un mois en prison

Julie était partie pour rejoindre un djihadiste, Yassine Lachiri, qui a été condamné par défaut à 20 ans de prison dans le cadre du procès Zerkani.

Elle avait rencontré cet homme sur les réseaux sociaux quelques semaines plus tôt et était “persuadée que pour être une bonne musulmane, il fallait rejoindre la Syrie”. Elle dit s’être rapidement rendu compte de la gravité de son acte et avoir voulu rentrer.

Elle explique ainsi qu’elle a pu faire du chantage sur Yassine Lachiri qui, à l’époque, n’était plus affilié à aucun groupe djihadiste. Ce qui est interdit : l’accord était qu’il la fasse sortir avec sa fille sans quoi elle le dénoncerait.

Tous trois ont franchi clandestinement la frontière. Lachiri a pris la fillette sur ses épaules pour éviter les bombes. Julie est restée un mois en prison en Turquie. Yassine Lachiri y serait toujours.

Saliha vit aujourd’hui avec son père. Elle est suivie par un pédopsychiatre. “Il y a des choses qui restent gravées dans sa tête. Elle a parfois parlé de kalachnikovs à l’école”, dit le père.

Le procureur Denis Goeman ne croit pas que Julie se soit immédiatement éloignée de ses délires djihadistes à son arrivée en Syrie. La jeune femme a ainsi permis à Yassine Lachiri d’apprendre à sa fille à tirer au pistolet-mitrailleur. Et, quelques jours avant de quitter la Syrie, a-t-il rappelé, elle confiait encore sur Facebook : “J’ai trop de mauvaises pensées. Je me balade avec des grenades. J’ai envie de tout faire sauter. Et moi avec.”



Dans des messages antérieurs, en février 2015, elle expliquait que si elle revenait en Belgique et était convoquée par la police, “elle irait avec une kalachnikov”.



Des velléités de second départ

Un nouveau dossier a été ouvert en novembre 2016 à l’encontre de Julie. Des informations faisaient état du fait qu’elle pourrait rejoindre à nouveau la Syrie une fois libérée. C’est la raison qui a conduit le ministre de l’Intérieur à lui confisquer pour trois mois (renouvelables une fois) sa carte d’identité. Elle aurait aussi nourri des projets d’assassinat contre le père de ses enfants.

Pour M.Goeman, l’état d’esprit de Julie, aujourd’hui âgé de 27 ans, n’a pas changé. Il a dès lors requis quatre ans de prison.

L’avocat de Julie, Me Vincent Lurquin, est d’un tout autre avis. Il reconnaît que Julie a bien porté, comme le montrent des photos, une burqa bleue avec une kalachnikov. Mais elle était alors sous “un anesthésiant terrible : l’endoctrinement” et qu’elle s’est “finalement réveillée”. Il concède qu’il est difficilement concevable d’imaginer que l’on puisse partir en Syrie rejoindre un homme que l’on a rencontré quelques semaines plus tôt sur les réseaux sociaux. “Mais nous sommes des hommes rationnels”, explique-t-il.

Il estime que l’on ne peut pas séparer les faits de participation aux activités d’un groupe terroriste – pour lesquels elle a été condamnée – et l’enlèvement d’enfant. La période est la même et il y a unité d’intention. Il estime donc qu’on ne peut la condamner une deuxième fois.

Jugement en février.