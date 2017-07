Traxio, la fédération du secteur automobile et des secteurs connexes, réclame des normes de mesure plus strictes pour évaluer les émissions de particules, a-t-elle indiqué lundi, réagissant à un article publié sur le site web de la VRT.

Cet article relatait comment des journalistes ont réussi à passer le contrôle technique sans problème avec un véhicule diesel sans filtre à particules, ce qui est pourtant illégal.

La faute aux garagistes néerlandais

Selon le porte-parole de Traxio, Philippe Decrock, qui représente entre autres les garagistes, les Pays-Bas ont assoupli la législation sur les filtres à particules entre 2015 et début 2017. Retirer son filtre n’était plus punissable. Dès lors, de nombreux garagistes néerlandais ont proposé par Internet de le faire et cette offre a également été proposée en Belgique, bien que cela reste illégal dans notre pays.

Il est difficile d’estimer le nombre de fournisseurs belges ayant réalisé ce travail, ajoute Traxio. "La majorité de nos garages savent bien que si on enlève le filtre à particules, la voiture n’est techniquement plus aux normes", précise la fédération.

Comme le Goca, le Groupement des entreprises agréées pour le contrôle automobile et le permis de conduire, Traxio plaide pour des normes de mesure plus strictes. "Nous devons revoir d’urgence l’équipement afin d’obtenir un test correct. Il existe des dispositifs plus modernes qui permettent de contrôler de manière plus efficace." Traxio indique qu’elle prendra contact avec le Goca. La Fédération belge de l’automobile et du cycle (Febiac) n’a, elle, pas encore souhaité réagir, renvoyant vers le Goca.

Eviter de payer 2 000 euros

Le site web de la VRT, deredactie.be, révélait lundi que, chaque année, des dizaines de milliers de propriétaires de voitures au diesel retirent leur filtre à particules. Ils sont pris sur le fait par l’inspection automobile… sauf en Belgique où le contrôle technique ne détecte pas cette fraude car ses mesures sont obsolètes. Les inspecteurs reconnaissent que leurs mesures accusent un retard d’au moins dix ans.

La plupart des nouvelles voitures au diesel sont équipées de ces filtres qui, parfois, se cassent, ce qui peut causer de graves problèmes au moteur. Il faut alors les remplacer, ce qui coûte environ 2 000 euros. Autre solution, illégale : enlever le filtre à particules. Des journalistes l’ont fait et sont passés sans problème au contrôle technique.

On estime qu’environ 2 500 décès prématurés en Belgique et plus de 450 000 en Europe sont causés par l’émission de ces substances.